Kas Marii Karelli „Laser“ paljastas Tomas Legranti tõelise pale?

Karell meenutas Legranti öeldut: „Su elu mantra on olnud, et kui 26-aastaselt ei ole rikas, siis oled vangis või surnud. Noh, kuidas siis on läinud selle mantra järgimisega?“ Selle peale vastas Legrant, et vangis on ta olnud, aga surnud ei ole. „Ma arvan, et see oli selline noore poisi ahne mõtlemine, et raha on nüüd kõige olulisem üldse. See mentaliteet saatis mind päris pikalt, et sa tunned, et sul on millestki puudu. See mentaliteet jälitas mind hästi kaua. Viimastel aastatel on see tegelikult muutunud. Ma olen aru saanud, et mul ei ole vaja olla miljonär. Mul ei ole vaja olla rikas selleks, et lihtsalt hästi ära elada,“ ütles Legrant.