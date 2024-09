Jüri Arraku lesel Kail on uus kaaslane: ta on elurõõmus, tore ja südamlik inimene

„Sensatsioonilist meie suhtlemisest ei maksa otsida,“ ütleb Kai. „Suur osa minu ajast ja südamest kuulub nagunii Jüri Arrakule ja tema kunsti eest hoolitsemisele. Tõnis on Arraku kunsti suur austaja olnud juba aastakümneid. Ta on elurõõmus, tore ja südamlik inimene. Meile meeldib koos käia näitustel, muuseumides ja kontsertidel.“

Kai ja Tõnis on tõesti jäänud silma veel mitmel teiselgi üritusel – näiteks väisasid nad koos augusti keskpaigas Haus Galeriis avatud näitust „Back to the 1990s!“.