Käsi kaelas

Eesti Olümpiakomitee presidendi kandidaadiks esitatud Kersti Kaljulaid on tuntud kõva tervisesportlasena. President jagab sotsiaalmeedias pilti, kus tal on käsi kaelas. „Mõnda aega on nüüd õlaga nii. Aga loodetavasti saab vana spordivigastus vihjest lõpuks aru. Aitäh, dr. Sula ja kogu Põhja-Eesti Regionaalhaigla toetav pere!“ kirjutas Kersti postituse juurde.