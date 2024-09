Uus karjäär? Grete Griffin kogub uues ametis sadu tuhandeid vaatamisi

Hiljuti telekanalist ESPN sule sappa saanud endine ameerika jalgpallur on taaselustanud oma populaarse taskuhäälingu saate „Outta Pocket“, mida ta varem salvestas omaenda kodust ja juhtis üksinda. Nüüd, kus 34-aastane Griffin on tööta jäänud, võtab ta antud projekti tõsisemalt - taskuhäälingust on kujunenud välja veebisaade ning tema kõrval on ka kaassaatejuht, kelleks on tema kolme tütre ema Grete.