Mikael Meema Ari Matti Mustoneni edust Ameerikas: see on päris kõva, kui juba mitte hull saavutus

„Ta on endale välja võidelnud koha kasvavas USA stand-up mekas. Selle nimi on Comedy Mothership ja asub Texases,“ rääkis Meema ning lisas, et iga päev toimub seal mitu sõud.

Meema sõnul toimuvad etendused kahes ruumis. Saalid on pilgeni rahvast täis olenemata nädalapäevast. „Ari on juba sellel tasemel, et saab teha sõusid nii suures kui ka väikeses ruumis,“ ütles Meema.

Meema jätkas, et nii kaugele jõudmiseks on Ari pidanud korralikult vaeva nägema. „Öeldakse, et selleks, et midagi saavutada, on vaja ära teha suur töö ja näha vaeva. Alati on vaja grammikest õnne ka,“ selgitas Meema.

Meema tutvus Ariga, kui too just Austraaliast tuli. „Kahekümnendate eluaastate alguses läks ta, seljakott seljas, sinna ja hakkas vaikselt stand-up’iga tegelema. Tal oli inglise keele baas natuke tugevam.“

Kui Ari Mattille hakati esinemiste eest erinevaid rahasummasid maksma, investeeris ta selle endasse. Meema sõnul on Ari Matti mitmeid kordi oma säästud pannud selle alla, et kuskil mujal riigis olla ja seal end üles töötada.