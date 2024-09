Avalikkuse eest varju hoidnud Maribel Vääna: olin kaks kuud Türgis, seal mul väga hästi ei läinud

Pealtnäha glamuurne moemaailm on tegelikult väga keeruline. „Praegu, kui olin kaks kuud Türgis, siis seal mul ei läinud väga hästi. See on muusikamaailmaga sarnane; sa loodad jõuda tippu, aga see võib võtta aastaid aega,“ tõdes Maribel, lisades, et kui Kreekas töötas ta iga päev, siis Türgis ei toimunud esimesed kaks nädalat midagi.

Märtsikuus kirjutasime, et Maribel otsustas 2023. aasta alguses kannapöörde teha ja välismaale ajutiselt elama kolida. Otsus Barcelonasse kolida sündis tänu sellele, et Maribel otsustas taas modellindusega rohkem tegelema hakata. „Tuligi pakkumine minu agentuurilt Eestis tulla Barcelonasse One Managementi ja proovida hakata välismaal modellindusega tegelema. See lihtsalt tundus nii põnev, midagi uut ja megavõimalus reisida ning suhelda inimestega, tehes samal ajal tööd, mida ma armastan,“ avaldas Maribel meedias oma kolimise tagamaad.

Maribel rääkis toona Kirstina Pärtelpojale podcastis „Kätš!“, et läks hiljuti tagasi kooli, sest tal on gümnaasium kaks korda pooleli jäänud. Maribeli sõnul jäi tal kool pooleli oma nooruse lolluse tõttu. „Peale üheksandat klassi käisin kümnendas kolm kuud ja otsustasin, et tahan n-ö poemüüjaks minna. Ma ei tea, miks, ärge küsige. Kõige naljakam on see, et ma läksin peale üheksandat Tööstushariduskeskusesse kaubandust õppima, nii et ma läksingi reaalselt õppima poemüüjaks, mis pole halb asi,“ pajastas Maribel, et soovis hoopiski täiskasvanuelu nautida.

„Ma sain oma vitsad sealt kätte ja minust ei ole loodud poemüüja-inimest. Mu isa oli täielikult šokis. Eks ta veidi nägi ka, et tal ei ole mõtet kätte ette panna, et ma olingi veidikene hullumeelne laps ütleme nii ja ju ta siis nägi ka lõpuks, et võib-olla mul on vaja omad vitsad ja valud kätte saada, et siis ma saan aru, kuidas elu päriselt käib. Mis on tema poolt väga õige tegu, et ta lasi mul seda teha.“