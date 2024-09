Isegi 50 miljonit ei aita enam! Seksuaalkuritegudes süüdistatava Diddy palve teda kautsjoni vastu vabastada lükati tagasi

Diddy advokaat sõnas esmaspäeval meediale, et nad on pettunud, et asi nii kaugele arenes ja nende arvates on tegemist „ebaõiglase vahistamisega“. Samas on teinud Diddy aga seni võimudega koostööd ja teadis, et vahistamine on tulemas. „Ta tuli eelmisel nädalal New Yorki seda ootama,“ sõnas advokaat. „Palun oodake oma hukkamõistuga, kuni teil on olemas kõik faktid,“ lisas räppari advokaat.