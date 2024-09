KLÕPSUD | Aeg lendab! Maksim Galkin näitas üle pika aja, kui suureks tema lapsed kasvanud on

„Väga ilusad lapsed! Palju õnne sünnipäevaks! Olgu nad alati rõõmsad ja terved!,“ kirjutas üks Galkini jälgija. „Uskumatu! Lapsed on juba nii suured!“ kirjutati veel.

Kirjutasime juulikuu keskpaigas , et Pugatšova ja Galkin pesitsevad koos laste Liza ja Garriga Jurmalas uhkes villas.

Marta villa üldpind on üle 200 ruutmeetri ning nende uhkes elamises on viis hubast magamistuba, raamatukogu, köök ja kinoruum ning hoone ümber on aed. Lisaks saab villas lõõgastuda spaakompleksis, ujuda basseinis, aurutada end Türgi saunas ja mängida tennist spetsiaalsel väljakul.