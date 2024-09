VIDEO | Ari Matti leidis USAst armastuse. Eesti koomiku ameeriklannast pruut: üritame hoida asja nii privaatsena kui võimalik

Sel teisipäeval Delfi TVs avaldatud videoloos sai sõna ka koomik Liz Splatt, kes on oma väga julgete naljadega kogunud tuhandeid fänne. Tema naljade toon ja sisu on küllaltki sarnane Ari Matti omadega. Seetõttu ei ole üllatus, et noored teineteist on leidnud. Kõnealuses juba avaldatud klipis ei kinnita Liz, et ta on just Ari Matti pruut, vaid pigem üritab jälgi segada jutuga, et ju ta kellegi tüdruksõber ikka on.