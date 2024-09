KLÕPS | Keit Pentus-Rosimannus siirdus tagasi Luksemburgi: kaugtöö läbi

„Kaugtöö läbi. Luksemburgis ootab homme ühte pildilolijat päev täis Euroopa rahaasjade seisu arutelu, teist uus lasteaed ja kolmandat tihe päev täis une-, söögi- ja mängupause,“ kirjutas Pentus-Rosimannus, jagades hetke koos lastega lennukist.

Hiljuti avaldas Pentus-Rosimannus Instgramis, mis nimi teisele lapsele pandi ja miks. „Rõõmupallil on praeguseks veel mitu hüüdnime, aga on ka õige pea pärast saabumist saadud pärisnimi - Mikk Aleksander. Miks Mikk Aleksander? Mikk, sest see ilus Eesti nimi tundus meie erakordselt ilmekale, läbitungiva pilguga seltskondlikule tegelasele sobivat nagu valatult,“ kirjutas ta.

„Minu suguvõsas pandi Mikk esimest korda nimeks 1710. aastal, uhke on seda tugeva ajalooga nime edasi anda.“

Aleksander kõlab tema sõnutsi rahvusvahelisemalt, aga tuleb tegelikult samuti mitu põlvkonda varasemast sugupuust. „Tähenduski sellel nimel sümboolne - kaitsja. Arvestades, kui konkreetselt ja valjuhäälselt poeg enda kaitseks välja astuda oskab, pole kahtlust, et suudab seda veenvalt tulevikus teistegi eest.“

Keidu ja Raini esimene laps Iti Loretta sündis 2021. aasta augustis.

Tänavusel presidendi vastuvõtul selgus, et Keit ja Rain ootavad perre teist beebit. „Teine beebi on meie perre tulekul,“ sõnas Keit siis. „Praegu on ootus umbes poole peal. Kui kõik läheb plaanipäraselt ja kenasti, siis suve keskel peaks meie väike tütar Iti Loretta saama suureks õeks.“

Sel kevadel rääkis Keit Anne & Stiilile oma teisest rasedusest lähemalt. „Kui küsid, kas beebi oli planeeritud või otsustas ise tulla, siis mõlemat,“ lausus ta. „Olime Rainiga paar korda arutanud, et küll oleks tore, kui Iti ei kasvaks üksi – et tal oleks keegi, kellega tempe teha ja mägede vallutamisel tuge leida. Meil mõlemal on selline helge segasumma suvila mälestus olemas (Keidul on kaks venda, Rainil vend ja õde – toim),“ tunnistas Keit.