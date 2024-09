Maris Kõrvits meenutab lapsepõlve: kasvasin üksi, mul ei olnud kõrval tuge, kes mind suunaks

Suurema osa oma lapsepõlvest kasvas Maris vanaemaga ja pidi kiirelt iseseisvuma. Ta tunnistab, et lapsepõlv on teda emana palju mõjutanud. Kui mõned sõbrannad õhkavad, et teavad täpselt, millised vanemad nad olla soovivad, siis Maris teadis, milline ta olla ei taha. „Kasvasin üksi, mul ei olnud kõrval tuge, kes mind suunaks. Vanaema lubas mul kõike teha,“ mõtiskleb ta. Samas ei viinud kindla eeskuju puudumine teda halvale teele, ei ajanud mässama. „Olen eluaeg olnud korralik, pigem eeskujulik. Mu ümber olid inimesed, kelle puhul ma nägin, et ei taha olla selline.“

Lapsepõlveunistustest on Maris kaasa võtnud kombed ja prioriteedid, mida ta ise tunda ei saanud. „Mäletan, et nägin lapsena kuskil filmis, kuidas kaeti laud ära ja mindi kõik koos hommikust sööma... Unistasin, et mul oleks ka nii.“ Nüüd katab Maris iga päev laua – paneb taldrikud ja toidud valmis ning kutsub pere sööma. Vabadel päevadel mitu korda. „Vahel ongi, et hakin ja teen kaks tundi süüa ning sööme seitse minutit, aga mulle on tähtis, et oleme kõik selle aja koos.“