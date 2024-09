Ameerikas käinud Laura Prits sulandus oma eriliste juustega sealsesse massi: tagasi tulles tundsin end nii normaalsena

Seejärel võttis jutujärje üle Jürgen Pärnsalu, kes päris muusikult, kas ta on kunagi ka oma juuksed ära triikinud ja teinud need sirgeks. Laura vastas, et on tõepoolest nii teinud. Andres aga mõtiskles, et kui Laura dušši alt tuleb, siis peavad tal juuksed sirged olema. „Mina sirgete juustega olen nagu õnnetu vihmavari,“ ütles Laura, mille peale kostis raadioeetris naeru. Laura lisas veel, et tegemist on väga hea võrdlusega. „Ta ei ole nagu rõõmus,“ kirjeldas ta enda välimust sellisel puhul.