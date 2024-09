Elina Pähklimägi avastas triatloni pärast lahutust: mul oli vaja leida see koht, et mitte minna oma mõtetega hulluks

Elina tõi välja, et tema jaoks on triatlonist saanud elustiil ning ta tahtis proovida, mis asi see on. Suurem huvi selle vastu tekkis tal paar aastat tagasi. „Minu elukorraldus muutus kaks aastat tagasi. Ma lahutasin. Mul tekkis aega, kuna lapsed on pool aega isaga. Et mitte minna hulluks oma mõtetega, siis mul oli vaja leida see koht, kus ma panen oma õhtud, oma hommikud, kus mul tööd ei ole. Ma olen vabakutseline ja see oli geniaalne koht, kus ennast matta - trenni,“ rääkis näitlejanna.