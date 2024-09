Katrin Pärn oma isast Eino Baskinist: kui ta nii-öelda läbi hammustasin, sain päris palju vastuseid igasugustele küsimustele

Pärn rääkis saates „TV3 uudised“, et tutvus oma isaga alles teismeeas. „Ma arvan, et ma õppisin teda tundma hästi pikka aega ja kui ma teda lõpuks nii-öelda nagu läbi hammustasin, siis sain ikkagi ka päris palju vastuseid igasugustele küsimustele, mis mul on enda kohta olnud. Ma arvan, et meil on ikka väga suur sarnasus väga mitmes küsimuses,“ sõnas Pärn.

„Mu ema just hiljuti rääkis, et olin lapsena tulnud ta juurde, näidanud talle Baskini pilti ja öelnud, et ma tahaks, et see mees oleks minu isa,“ meenutas Pärn ja lisas, et kahjuks tema ema mäletanud kogu lugu – praeguseks polegi selgust, miks Katrin toona oma ema juurde sellise mõtteavaldusega tuli.

Sel sügisel osaleb Baskini tütar populaarses paroodiasaates „Su nägu kõlab tuttavalt“. Pärn tunnistas, et enne nõusoleku andmist võttis ta pika mõtlemisaega. Naist julgustasid kaks poega, elukaaslane ja ema. Kuid siiski ei tulnud otsus kergelt. Mõte aga siiski kõnetas naist väga. „Ja siis jõudsin kuidagi ringiga selleni, et ma võin ju võtta endale selle rolli, et olen see inimene, kes selles saates osaleb,“ sõnas Pärn.