KLÕPS | „Meile ikka väga meeldivad saared, ei tea miks?!“ Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar naudivad puhkust paradiisis

Tanja ja Mikk abiellusid 2016. aastal Toscanas. „Me soovisime, et pulmad oleksid nii stressivabad kui võimalik. Et kohal poleks ühtegi võõrast inimest. Kõik, õhtujuhist muusikuteni olid meie sõbrad. Et pulmad poleks väga ametlikud ja kõik tunneksid ennast nii vabalt kui saab. Ja kõik see meil õnnestus sada protsenti,“ rääkis lauljanna veel. „Ma arvan, et meie pulm oli mõnusalt vaba ja lihtne. Koht oli üliilus, toit oli väga maitsev, seltskond oli lihtsalt super, tantsiti ja lauldi hommikuni. See oli lihtsalt võrratu päev!“ meenutas ta pulmapäeva.