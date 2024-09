Tanel Padari esindaja, vandeadvokaat Erki Vabamets kinnitas täna Kroonikale, et rokkari abielu sisulooja Lauren Padariga on saanud ametliku lõpu. Kuigi endise abielupaari naispool on lahutussaagas tagaplaanile hoidnud, on ta teinud märgilise sammu oma sotsiaalmeedias.