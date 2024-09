SUUNAMUDIJA ANKEET | Hiinast pärit sisulooja: olen ikkagi üliõpilane, kes mõnikord vaatab kuu lõpus oma rahakotti ja muretseb

Kaspar toodabki enda sisu vaid eesti keeles, mis ka tema jälgijatele peale läheb. Tema TikToki kontol kaspar_in_estonia on raske leida videot, mille alla poleks teised eestlased kirjutanud kiidusõnu tema eesti keele oskuse kohta. Kaspar on jõudnud oma sisuga juba korduvalt ka Eesti meediasse. Õhtuleht ja Postimees on teinud temaga intervjuu, ta on figureerinud TV3 uudistes, MyHitsis ning käinud ka „Õhtu“ saates. Ka oma tulevikku näeb noormees just Eestis.