AJAJOON | Mis ajas Eesti ühe armastatuma paari suhte karile? Laureni ja Taneli abielulahutus küpses kuid enne avalikuks tulemist

Mai 2016 – Tanel ja Lauren osalevad Otepää-Elva jooksumaratonil. Noor neiu jääb Tanelile silma poolmaratoni lõpus, kui Tanel lõpuspurdi ajal temast mööda jookseb. Hiljem lõpuprotokolli avanuna saab Tanel teada, et see, kellest ta mööda kihutas, on Lauren Villmann, ja soovib temalt vabandust paluda. Tanel otsib neiu Facebookist üles ja edastab talle ilma igasuguse tagamõtteta vabandused. Lauren vastab, et ei tundnud end kuidagi solvatuna, sest see oli ju rahvaspordiüritus.