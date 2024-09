Pühapäeval astub saates „Ma näen su häält“ laulva nõuniku rolli Estoni Kohver: ma olen käinud Eurovisionil, ei ole hullu midagi!

Nimelt pani naised saatesse kirja Gerly 9-aastane poeg, lootes, et nende omavaheline hea läbisaamine ja koostöövõime viib nad mängus võiduni. Lisaks sõprusele on naised olnud seotud ka tööalaselt – nad on loonud ja juhtinud kiropraktika stuudiot. Sõbrannad loodavad oma intuitsioonile, et tabada teesklejad lauljate seast ning võita 2024 euro suurune auhinnaraha, mida plaanivad kasutada ühiste toredate elamuste loomiseks.

Oma teraste tähelepanekutega aitavad neil võidu poole liikuda tarmukad nõunikud. Sel hooajal istuvad paneelis Mart Juur, Tõnis Niinemets, Kristel Aaslaid, Evelin Võigemast ja Estoni Kohver.

Kristel Aaslaid astub tänavu esimest korda püsinõuniku rolli ja läheneb mängule ettevaatlikult: „Kõik, mis hiilgab, ei ole kuld, ja kõik, mis tundub vale, ei pruugi seda olla,“ jagab ta oma strateegiat. Tõnis Niinemets, kes naaseb juba teist hooaega nõunike sekka, tunneb uue hooaja alguse üle samuti suurt elevust: „Koht on hea, inimesed meeldivad ja ootusärevus on õhus. Usun, et koostöö saab olema väga viljakas.“

Kuigi nõunike koosseis vaheldub tavaliselt episooditi, on avaosas kohal kõik viis püsinõunikku. Esmakordselt saate ajaloos peab lõpuduetti esitama üks nõunikest: kas Kohvri lavapartneriks saab aga laulja või teeskleja?

Kohver on lõppvooru eel enesekindel: „Ma olen käinud Eurovisionil, ei ole hullu midagi!“ Ta lisab naljatades, et teesklejaga laulmist ta ei karda: „Ma teen bändi kolme mehega, kes ei ole väga head lauljad. Ma isegi võib-olla tunneksin end kodusemalt, kui seal on keegi, kes ei saa aru, mis ta teeb,“ muheleb Kohver.

Avasaates on laval järgmised karakterid: Prints, Näomaalija, Korstnapühkija, Motomees, Õhuakrobaat, Peoloom ja Snuukrimängija. Kes neist on tõeline laulja ja kes andekas teeskleja, selgub juba sel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2 saates „Ma näen su häält.“