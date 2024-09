Måneskin on lahku minemas? Bändi ninamees alustas soolokarjääriga

Damiano David teatas kolmapäeval sotsiaalmeedias, et on valmis saanud sooloprojektiga. Esiksingel „Silverlines“ ilmub 27. septembril ning see sündis koostöös inglise laulja, laulukirjutaja ja produtsendi Labrinthiga. Viimaste aastate edukaima Itaalia bändi ninamehe otsus alustada sooloprojekti sündis vajadusest väljendada ennast isiklikumal ja haavatavamal viisil, mida Måneskini laululoomingus pole ta veel saanud käsitleda.

Damiano vihjas esmakordselt uuele projektile eelmisel nädalal oma sotsiaalmeedia vahendusel jagades videoklippi sõnumiga: „Ma reisisin üle maailma, et leida oma hääl, ainult selleks, et jõuda tagasi sinna, kus kõik algas“, lõpetades sõnadega „täna on minu elu esimene päev“.

Damiano David on tunnustatud Itaalia laulja ja laulukirjutaja, kelle teekond Rooma tänavatelt rahvusvahelise kuulsuseni ning oma koha kindlustamiseni globaalsel muusikamaastikul on olnud erakordne. Damiano pälvis ülemaailmse tunnustuse ja kriitikute kiituse kui bändi Måneskin vokalistina, keda kiideti karismaatilise lavaloleku ja võimsate vokaalide eest.

Varasemalt on bänd teatanud, et nad võtavad käimasoleval aastal pausi Måneskini tegemistest. Pärast seda, kui ansambel 2021. aastal Eurovisioni võitis, on nad tuuritanud mööda maailma ja lasknud välja mitu albumit. Damiano pole ainus liige, kellel on ansambli kõrvalt ka soolokarjäär - bassimängija Victoria de Angelis on ka tundu DJ, kes käis alles hiljuti Eestis plaate mängimas.