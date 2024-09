Ženja Fokin pani oma uhke uue soengu raha teenima: esimest korda elus tõi juuksestiil leiva lauale

Fokini sõnul õnnestus tal lisaks igasuvistele katsetustele esimest korda ka oma soeng raha panna teenima. Mehega võttis ühendust Apranga Group Leedust, kes on mitmete kauplustega Baltikumis laineid löömas.

Nad ütlesid, et me tahame seda soengut. Klient küsis, et palun värskenda seda olemasolevat soengut. Esimest korda elus tõi juuksestiil leiva lauale,“ kommenteeris stilist hetkel veel valmivat pildi- ja videoseeriat sisaldavat koostööprojekti, mille tarbeks ettevõte temaga ühendust võttis.