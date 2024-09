ÜLEVAADE | Kes on Grete Paia värske abikaasa? Joonatan Siiman hoiab ühes käes mikrit, teises aga juuksurikääre

Joonatan Siiman on sündinud 8. jaanuaril 1997 ehk vanust on tal 27 aastat. Avalikkus teab teda põhiliselt elektroonilise tantsumuusika duost Púr Múdd, millega ta liitus 2018. aastal. Ta on koosseisule produtseerinud mitmeid lugusid ja tema vokaali kuuleb nii mõneski laulus. Esimene lugu, millele Joonatan Púr Múddis vokaali andis, on 2020. aastal ilmunud singel „Ooh Aah“.