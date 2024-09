Helen Adamson kirjutas lapseootusega läbielatust raamatu: see sunnib enda tunnetele ausalt otsa vaatama

Eelmisel nädalal avaldas lauljanna Helen Adamson, et peagi ilmub tema esimene raamat, kuid jäi selle sisu asjus kidakeelseks. Nüüd on ta avaldanud, et juttu on tema lapseootusest ja see on avameelne looga viljatusest, lootusest ja emaks saamiseks. Heleni raamatu pealkiri on „Ime ootel“.