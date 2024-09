Prints Harry külastab taas Ühendkuningriiki, kuid kuningas Charlesil on tema nõudmistest kõrini

Ameerikasse kolinud prints Harry on kuu lõpus taas oma endist kodumaad külastamas. Seda, kas sel ajal leiab aset ka Harry ja tema isa kuningas Charles III kohtumine, on veel vara öelda. Küll on aga teada, et Charles ei kavatse iga oma järeltulija nõudmist välja kannatada.