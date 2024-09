Etteteatamata saabunud töömehed ja kinnikeeratud soe vesi: Helena Koivu kodurahu rikuti Soomes

Soome väljaanne Seiska kirjutab, et Helena Koivu oli Turus asuvasse Kakskerta luksuslikku villasse kutsunud politsei kodurahu rikkumise tõttu. Ta elab majas ametlikult alates maikuust, kinnistu kuulub samas pooleldi tema eksabikaasale Mikko Koivule .

Helena uskus nimelt, et kinnistul on soe vesi meelega kinni keeratud. Ta on püüdnud olukorda muuta, kuid kuna maja tehnoruum asub kinnistu peahoones, siis ei ole tal mingit võimalust asjale lahendust leida. Ka Mikkolt ei ole ta saanud infot, miks ei ole majas enam sooja vett.