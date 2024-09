FOTOD | Tõeline valguse ja värvide mäng! Festivali „Valgus kõnnib“ avapäev tõi Kadrioru parki hulgaliselt rahvast

Sel aastal on festivali „Valgus kõnnib“ teema „Valguse vägi“. Aastaajad muutuvad ja sügis on kohe saabumas. Isegi kui päevad muutuvad lühemaks ja pimedus võtab maad, on valgus meie elus alati kohal – see on jõud, mis valgustab teed ja annab soojust ka kõige külmematel hetkedel. Valgus suudab tungida läbi kõige tihedama pimeduse, juhatades meid läbi keeruliste aegade. Kui sulged silmad ja keskendud oma sisemisele maailmale, tunned, kuidas valgus su sees kiirgab ja särab. Valguse vägi on see, mis annab meile jõudu, lootust ja selgust, juhtides meid läbi elu ka siis, kui väljas valitseb hallus ja jahedus.