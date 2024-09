Karm elu tulekul? Rootsi kuningas Carl Gustaf tahab Ameerika päritolu väimehele kuninglikke kombeid õpetada

Hoolimata sellest, et Chris 12 aastat tagasi Rootsi kuningliku perekonnaga liitus, kui ta printsess Madeleine’iga abieluranda sõudis, ei ole ta sinivereliste elu vastu suurt huvi tundnud. Ta pole täitnud kuninglikke kohustusi ega võtnud pärast abiellumist ka printsi tiitlit. See samm jättis Ameerika ärimehele võimaluse oma ettevõttega edasi tegelda, kirjutab väljaanne Seiska.

Madeleine’i ja Chrisi pere elas aastaid Ameerikas ning oma otsust seal resideerida põhjendasid nad sellega, et USAga on seotud Chrisi töö. Oma soovidest pidi Chris aga loobuma sel suvel, kui pere koos lastega Rootsi kolis. Tema naasmisega muutusid ootused ka Chrisi kuninglike kohustuste täimisele. Enam ei õigustanud Rootsist kaugel elamine seda, et ta esinduskohustusest pääses.