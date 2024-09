PODCAST „SOUNDCHECK“ | Viimane osa! Heleza kolib mõneks ajaks Eestist ära: ma tundsin alguses, et ma tahan millegi eest põgeneda

Kuigi Eestis on esimesed sügistuuled puhumas, siis Heleza jaoks ei saa suvi veel läbi. Nimelt on lauljatar pakkinud auto asju täis, võtnud koer Makaroni kaasa ja põrutanud koos elukaaslasega Hispaaniasse elama. Plaan on jääda sinna kuni aasta lõpuni. „Lähen Marbellasse elama, mis on minu jaoks nii kreisi. Ma käisin alles aasta alguses sõbrannadega seal ühte sünnipäeva pidamas. Pärast seda, kui olime seal kolm päeva olnud, saatsin Karlile (Heleza elukaaslane - toim-) sõnumi: „Mees, me peame siia elama tulema!“,“ meenutab ta uues osas asjade käiku. Elukaaslane läks Heleza mõttega kaasa ja nüüd nad ongi juba Hispaanias kohal.