Tartu kiirtoidukoht solvus ja esitas nõudekirja: koomik Mikael Meema nali oleks talle kalliks maksma läinud

Hommikuprogrammis tervitasid püstijalakoomik Mikael Meemat saatejuhid Alari Kivisaar, Maris Järva ja Siim Taba. Esmalt uuris Kivisaar, kas Mikael Meema on koomiku pärisnimi. „Jah. [See on] mingis mõttes õnnistus. Esimesed aastad mu elust oli rohkem seda, et igal pool seleta, kuidas seda kirjutama peab ja mis nimi see on. Nüüd on see, et vähemalt inimestele jääb meelde mingi hetk, see on piisavalt erinev nimi,“ rääkis Meema. Taba viskas seepeale nalja, et Mikael sündis juba artistinimega.