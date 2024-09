Mis juhtus? „Rannamajast“ tuntud Ada Nelke plaanis Eestist ära kolida, kuid muutis meelt: olen tänulik, et see juhtus nüüd

Reedel avaldas Ada oma YouTube’i kanalil video, kus rääkis oma elust ja tulevikuplaanidest lähemalt. Video alguses avaldas ta, et tema elus on peagi suur muutus toimumas ning vastas seejärel oma fännide küsimustele.

Esmalt uuriti „Rannamajast“ tuntuks saanud praeguselt sisuloojalt, kas ta on hetkel suhtes. Ada kinnitas, et tõepoolest nii on ja ta on oma elukaaslasega koos olnud juba üle kolme aasta. „Meil on kõik hästi,“ rahustas ta oma jälgijaid.