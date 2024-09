Podcast „TÄHETUND“ | Silver Laas õnnelikust abielust: meid on hoidnud koos just muutumine

„Musikaalses mõttes oleme heas seisus ja varasemalt pole me kontsertidel nii hästi kokku kõlanud. Kuigi esinemisi on palju, siis ei ole tekkinud ka liinitöö tunnet. Seega on hetkel väga mõnus liikumine, mis hoiab värskena,“ kirjeldab Silver. Ta teab, et saab ka oma bändile igal hetkel kindel olla. „Mis iganes ka ei juhtuks, siis tunnen, et lavatagune on kaitstud. Kasvuvalud on möödas ja vaidlemised on ära peetud. See on ikkagi abielu viie mehe vahel,“ lisab ta naerdes.