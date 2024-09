Silvia Ilves istus laste nimel purjuspäi autorooli: pange mind vangi!

Küsimus „Mis seadust olen ma rikkunud?“ tõi välja traumeeriva hetke Silvia Ilvese minevikust, kui ta pidi Soomes purjuspäi autorooli istuma, et jõuda linna oma laste juurde.

Silvia meenutas juhtumit 2017. aastast, mil viibis Soomes peol. „Ma Soomes pidin kuskilt peolt, kus ma olin nii alkoholijoobes, saama tagasi Helsingisse. Hankost pidin saama Helsingisse ja mul ei ole juhilube, aga käisin autokoolis. Sõitsin võõra autoga purjuspäi juhilubadeta Hankost Helsingisse. Sada kilomeetrit. Pange mind vangi! Seda ma tegin, sest pidin laste juurde jõudma,“ meenutas Silvia, lisades, et vanaema hoidis toona tema poegi.

Tšellisti sõnul oli tegemist pühapäevaga ning mitte mingil viisil ei olnud võimalik saada tagasi linna. „Mul ei olnud sadu eurosid vabu vahendeid, et üle 100 km pikkust sõitu pühapäeva hommikul kell 7 kinni maksta.“

Silvia viibis toona peol ühe soomlasest kosilasega, kes keeldus sõitmast ning ütles noorele Silviale, et too istuks rooli taha. „Mul oli nii, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ma pidin jõudma linna lihtsalt,“ selgitas Silvia.