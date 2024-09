Taas avalikkuse ees! Tanel Padar oma madalhetkest näosaates: kogu see asi mõjus emotsionaalselt väga kurnavalt ja taastumisaega ei jäänud

„Elu on näidanud, et kui tuleb mingisugune uus saade või formaat, siis esimesena helistatakse tavaliselt mulle. Tavaliselt testitakse formaate minu peal: kui mina olen nõus osalema, siis suure tõenäosusega on kõik ülejäänud artistid ka [nõus],“ meenutas Padar sellest, kuidas ta sattus 2013. aastal osalema „Su nägu kõlab“ tuttavalt“ saates.

Padar avaldas, et ühel hetkel tundis ta siiski, et on läbipõlemise äärel. „Tegelikult ma vist lõpuni ei pidanudki vastu. Kui 2018. aastal teistkordselt [näosaates] käisin, siis olin suhteliselt läbipõlemise äärel. Kogu see asi mõjus tegelikult emotsionaalselt väga kurnavalt ja taastumisaega ei jäänud. Õhtu lõpuks tuli see kõik sinu puhkeajast ja teised asjad olid ju ka seal all,“ sõnas ta.