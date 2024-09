KLÕPSUD | Palju õnne! Saara Pius tähistab sünnipäeva särtsaka fotoseeriaga

Saara andis mullu Kroonikale intervjuu, kus tõdes, et paarisuhtes on oluline võtta teadlikult aega teineteise jaoks. Kui seda ei ole, kisub pingeliseks. „Üksiolemise aeg on igale inimesele oluline. Suuta olla oma mõtetega üksi. Vahel ka vaikuses, et mitte ükski asi ei plämise silme ees ega kõrvus. Minna metsa, kuulata loodust, vaikida ja mõelda, kui tahan. Lebotada ja logeleda, kui vähegi saan,“ rääkis ta.