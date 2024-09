KLÕPS | Puhta pesuväel! Kanye Westi abikaasa unustas taas riided koju ja jalutas ringi poolpaljalt

Kanye ja tema skandaalne abikaasa veetsid hiljuti aega Tokyos. Paar külastas mitmeid erinevaid rõivapoode. Ostureisil olid kaasas ka Kanye lapsed kaheksane Saint ja viiene Psalm. Poisid tundusid nautivat kvaliteetaega enda kuulsa isaga, staar ei keelanud lastel midagi osta, vahendas väljaane The US Sun.

Bianca omapärased riidevalikud on varemgi avalikkuse tähelepanu püüdnud. Hiljuti nähti teda Los Angeleses ilma aluspesuta läbipaistvat vihmamantlit kandmas. Kanye endine naine ja laste ema Kim Kardashian on Bianca paljastavate rõivavalikute tõttu üha enam mures oma laste pärast, kes tihti isa uue abikaasaga aega veedavad, vahendas The US Sun.