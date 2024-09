KUUM KLÕPS | Tuhat ja tuline! Kim Kardashiani seksikad pildid ei jäta kujutlusvõimele kuigi palju ruumi

Tuntud USA tõsielustaar Kim Kardashian (43) postitas enda Instagrami platvormile kuuma fotoseeria. Kardashian on selga tõmanud musta nahast kostüümi, mis koosneb samast materjalist pükstest ning avarast, eest paeltega, särgist. Tõsielustaar poseerib piltidel veatu meigiga iga nurga alt.

Kardashian pole kunagi sotsiaalmeedias seksikate piltidega kitsi olnud. Ta postitab regulaarselt ning üsna tihti riietes, mis rõhutavad tema naiselikke kurve. Staaril on Instagrami platvormile kogunenud 360 miljonit jälgijat, kes hoiavad tõsielustaari tegemistel aktiivselt silma peal.

Kardashian pälvis meedia tähelepanu esimest korda siis, kui ta töötas Paris Hiltoni assistendina. Suurem tuntus saabus ta õuele aga 2007. aastal, mil jõudis avalikkuse ette seksivideo Kardashianist koos tema toonase poiss-sõbra Ray J-ga. Samal aastal läks Kardashianite perest käima tõsielusari „Keeping Up with the Kardashians“, mis jõudis kiiresti massidesse ning tõi tervele perekonnale kuulsuse.