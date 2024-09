Mõned aastad tagasi raske haiguse seljatanud Dave Benton: olen nüüd turul tagasi

Dave Benton, kes tõi koos Tanel Padariga Eestile siiani ainsa Eurovisioni lauluvõistluse võidu, pakatab taas esinemishimust: „Dave Benton on ometigi tagasi turul. Novembriks ja detsembriks on meil plaanitud mõned kontserdid,“ kirjeldas artist oma plaane.

„Ma just osalesin poolteist kuud tagasi ühel kontserdil Soomes koos live-bändiga ja see oli fantastiline. Tore, et inimesed tahavad siiamaani Dave Bentonit laval näha. Nad kuulavad mind ja tulevad kontsertidele,“ rääkis muusik.