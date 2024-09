Varem oli ta töötanud ühes supermarketis napi palga eest. Nüüd aga on ta üks edukamaid sisuloojaid üldse. Mullu teenis ta üle 1,4 miljoni euro. Tal on mitmed luksuslikud elamised Austraalias ja mujal.

Mis on tema edu saladus? „Ma ei saa vabu päevi. Ma töötan 7 päeva nädalas, 365 päeva aastas,“ on ta öelnud. „Seks annab mulle hea enesetunde. See ongi mõeldud selleks, et saaksime end hästi tunda.“