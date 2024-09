Miks ikkagi valisid Mac Tuvi ja Sonja Malinen lapsele nii haruldase nime?

„Nii müstiline, kui see ka poleks, pole mul sellele vastust,“ naerab Sonja nimede tausta kohta ja ütleb, et neil polnud nimede valikul mingeid kriteeriume ja nad ei tea, kust nimed tulid. „Jälgime üht Itaalia ettevõtjat, kelle tütre nimi on Blu ja arvame, et võib-olla jäi see nimi sealt kõlama.“

Paari soov teisele lapsele nime valides oli ka see, et nimi esimese lapsega kokku sobiks. „Pakuti ka Ocean (ookean – ingl. k), Stormy (tormine – ingl. k) ja Sunny (päikseline – ingl. k), kuid need olid liiga ameerikapärased.“

Kroonika on varem kajastanud, et Monika Tuvi poja Mac Tuvi ja Sonja Malineni perre sündis augusti esimesel nädalal teine laps. „Meie väike printsess on saabunud. Teine elu parim päev,“ kirjutas Sonja toona Instagrami postituses.

Maci ja Malineni teine laps sündis 8. augustil kell 3.33 öösel. Sonja avaldas Instagramis videot maimukesest ja endast, kus ta beebile rinda annab.