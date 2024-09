TIISER | Heida esimene pilk Zevakini ja Valtingu uuele reisisaatele

„Täpselt nagu reisimise enda juures on ka reisisaate formaadi juures üks olulisemaid momente see, kellega koos reisid. Andrei ja Robin on sellised mehed, kellega kindlasti koos igav ei hakka ja kes oma seiklustel ei löö risti ette ka siis, kui endal juba teleka ees kõhe või imelik hakkab. Nende ettevõtmisi on sarja vahendusel tõeliselt põnev jälgida, sest kunagi ei tea, mis järgmise nurga taga ootamas on,“ rääkis ta.

„Kui mõne veidigi ebaseadusliku tegevusega võimude huviorbiiti satud, on sellel kuubalaste jaoks väga rasked tagajärjed. Oli üks olukord, kui kohalik tuli meie koju, et meid raha vahetamisega aidata aga juba see on seal täiesti kriminaalne, sest kogu valuuta on riigi kontrolli all. Saime oma raha vahetatud aga kuidas seda sarjas näidata, nii et seda meest keegi ära tunneks, sellele hakkasime hiljem mõtlema,“ rääkis ta.