Taimo Toomast: mu tervis on nagu loterii. Viirused on eluohtlikud

Vilja sõnul on nad sel suvel vähem reisinud, sest kumbki neist ei tohi kuskilt viirust üles korjata. Eelmise aasta sügisel kaotas Vilja reisil olles teadvuse ja tema süda seiskus mõneks ajaks. Eelmise aasta novembris paigaldati talle operatsiooni käigus südamestimulaator.

„Nii et me ei tohi kumbki viiruseid saada,“ ütleb Vilja, kes kannabki praegu nii tööl kui ka kauplusi külastades maski. „Kevadel saime mõlemad RSV-viiruse ja see tegi Taimo uuele kopsule haiget.“