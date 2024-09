Popikoon tuleb Eestisse! Justin Timberlake esineb järgmisel suvel Tallinna Lauluväljakul

Tennessee osariigis Memphises sündinud Timberlake on veetnud suurema osa oma elust tähelepanu keskpunktis. Hea esinemisoskus avaldus juba noorena, kui ta astus üles kohalikes populaarsetes telesaadetes nagu „Star Search“ ja „The Mickey Mouse Club“, kus ta jagas lava teiste tulevaste staaridega, näiteks Britney Spearsi ja Christina Aguileraga. Timberlake’i tõeline tähelend algas aga 1990ndate lõpus koos poistebändiga NSYNC, mis on müünud maailmas üle 70 miljoni plaadi ning jätnud popkultuuri tugeva jälje.

Timberlake’i üleminek poistebändi vokalistist sooloartistiks oli üllatavalt sujuv. Tema debüütsooloalbum „Justified“ (2002) kinkis maailmale sellised tohutud hitid nagu „Cry Me a River“ ja „Rock Your Body“ ning soolotäht oligi sündinud. Järgmine plaat „FutureSex/LoveSounds“ (2006) kinnitas, et Justin on üks popi kõige dünaamilisem jõud - unustamatud tippsinglid „SexyBack“, „My Love“ ja „What Goes Around...Comes Around“ ei ole tänaseni kellegi meelest kadunud. Mõlema albumi müük ületas 10 miljoni eksemplari ning Timberlake’i võrratu võime kombineerida pop-, R&B- ja tantsumuusikat on nimetatud žanrimuutvaks.