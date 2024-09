Anne Veesaar näitlejast, keda ta imetleb: see näitlejanna ei ole tüüpiline iludus, ta ei ole ka süstitud ega lõigatud

Näitlejanna, kellest Anne selge vaimustusega kõneleb, on Hollywoodi täht Meryl Streep . „On näitlejaid, kelle kõik rollid on ühesugused, aga Streep suudab iga rolliga alati täiesti uue inimese luua.“

Ameerika näitlejanna Streep on tuntud filmidest nagu “Kramer Krameri vastu“ (1979), „Saatan kannab Pradat“ (2006), „Mamma Mia!„ (2008) ja „See on keeruline“ (2009)“. 75-aastast Streepi on rollide eest ka hulgaliselt tunnustatud. Näiteks on ta nomineeritud Oskarile hämmastavad 21 korda ja võidu koju viinud lausa kolm korda.