VÕRDLE | Kas tundsid ära? Saates „Ma näen su häält“ osales Kanal 2 eetrinägu

Telenägu kostitas laitmatu esitusega nii televaatajaid kui ka stuudios viibijaid. Ingelliku lauluhäälega uudisteankur laval hätta ei jäänud, talle on kaamera ees olemine varasemalt igati tuttav. Ka nõunikud kiitsid taevani hooaja avasaates kaasa löönud telenäo esitust.

„Ma ei suuda seda uskuda!“ ütles saatejuht Piret Laos, kui Ants-Kristjan oli lõpetanud etteaste koos Estoni Kohvriga. Ants-Kristjan laulis otsesõnu täiesti mööda. Mehel tuli teesklemise puhul kasuks pikk lavakogemus. Ta on olnud taustanäitleja filmides, sarjades ja teatriski. Ta mainis, et statistina on ta olnud isegi Estonia teatri laval.