HINNAVÕRDLUS | Kas Eestis on odavam? Vaata, kui palju maksavad Imagine Dragonsi ja Justin Timberlake’i kontserdi piletid välismaal

Inflatsiooni tõttu on Eestit väisavate artistide piletihinnad tasapisi kerkinud. Kaks nädalat tagasi müüki läinud Imagine Dragonsi Tallinna-kontserdi pääsmed on juba otsakorral. 79 euroga müüki läinud seisupiletid on juba läbi müüdud ja saadaval on 99 eurot maksvad tavapääsmed. Golden Circle’isse ehk lava ees olevale alale mõeldud pääsmetele on samuti 1:0 tehtud. Need maksid 149 eurot. Saadaval on veel osa vipipakette, mille hinnad küündivad sadadest eurodest tuhandete eurodeni.