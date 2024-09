FOTOD | Näitleja Olivia Munn sai aasta pärast rinnavähi diagnoosi taas emaks

Olivia jagas toredat uudist Instagrami vahendusel pühapäeval, kui postitas mitu pilti endast ja abikaasast koos vastsündinuga. Tüdruk nimega Méi June Mulaney sündis laupäeval, 14. septembril. Olivia teatas Instagramis, et tütre hüüdnimeks saab „Ploom“, sest just seda tähistab hiina keeles tütre eesnimi Méi.

Näitleja rääkis väljaandele The People, et nad pidid kasutama surrogaatema Olivial diagnoositud rinnavähi tõttu. Ta kirjeldas, et on väga emotsionaalne, et ta seekord ise oma last kanda ei saanud, kuid surrogaatema oli selles osas väga toetav.

John ja Olivia tervitasid oma esimest last Malcolmi aastal 2022. Lapseootusest andsid nad teada vaid neli kuud pärast seda, kui John oma eelmisest naisest lahutas ja kokaiinisõltuvuse tõttu võõrutusravi lõpetas. Sellest ajast saati on nad õnnelikult koos elanud. John kinnitas selle aasta augustis saates „Late Night With Seth Meyers“, et asi on ametlik ja tema ning Olivia abiellusid juulikuus.

Selle aasta märtsis jagas Olivia enda sotsiaalmeedias, et põeb rinnavähki. Diagnoosi sai ta tegelikult juba aastal 2023, kuid alles märtsis oli ta valmis seda jagama. Näitleja läbis mitmeid raskeid operatsioone, mille käigus pidi ta ka enda emakast loobuma. Seetõttu pole näitleja ise enam võimeline lapsi kandma. Olivia külmutas ravi käigus enda munarakud, et surrogaatema abil tulevikus lapsi saada.

„Sa mõistad, et vähk ei hooli sellest, kes te olete ning pole oluline, kas teil on laps või kas teil on aega,“ rääkis Olivia väljaandele Today. „See tuleb teile peale ja teil ei jää muud üle, kui sellele vastu astuda,“ lisas ta.

Olivia Munn on 44-aastane USA näitleja, modell ja saatejuht. Ta on poseerinud näiteks ajakirjale Playboy. Olivia on kaasa löönud filmides nagu „X-Men: Apocalypse“ (2016) ja „Iron Man 2“ (2010). Kaunist näitlejat jälgib Instagramis muljet avaldavad kolm miljonit inimest,