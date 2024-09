„Pulm möödus lõbusalt ja lustlikult, just nii, nagu pulmad Saaremaal on sajandeid toimunud. Pilgusel oleme varem mitmeid kordi puhanud, seega on see koht meile väga südamelähedane ja soovisime seda erilist paika ka oma heade sõpradega jagada,“ sõnab Pihel päev pärast pulmapidu.