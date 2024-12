Patarei vanglale elu sisse puhuv Urmas Sõõrumaa: kui suurelt teed, on alati kadetsejaid. Ma kipun liiga hästi tegema

Mõjukas ettevõtja Urmas Sõõrumaa (62) ütleb, et tihtipeale on inimesel palju raha arvel, aga tervist ei ole – järelikult jõukust ei ole. Urmas on enda sõnul tänulik selle eest, mida elu on talle andnud. Ja elu on talle andnud palju – viimased säravad hetked on seotud lähedastega, tööalast inspiratsiooni aga pakuvad Rotermanni kvartali uus hoone Golden Gate (Kuldne Värav) ja Patarei merekindlus.