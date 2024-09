Tõeline kontrollifriik? Madonna väidetavad ranged reeglid endast mitukümmend aastat nooremale kallimale panevad kulmu kergitama

Kuigi näib, et paar ei suuda avalikes kohtades käsi teineteisest eemale hoida, siis peab väidetavalt Madonna kallim siiski rangete reeglitega, mis talle seatud on, rinda pistma. Allika sõnul on suhtes püksid täielikult Madonna jalas.

„Ta on väga range. Morris elab tema juures, kuid see, et ta jagab Madonnaga voodit, ei tähenda, et ta saab seal magada. Ta peab alati tegema seda, mida Madonnagi ehk samal ajal magama minema ja üles tõusma,“ kirjeldas allikas. Samuti on väidetavalt keelanud Madonna mehel televiisori ja spordiülekannete vaatamise, kui ta temaga koos on.