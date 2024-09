ARMAS KLIPP | Lapseootel Piret Laose „sügisene tuulutus“ viis puhkusele lõunanaabrite juurde

Eesti üks armastatumaid saatejuhte Piret Laos võttis enne oma teise lapse sündi perega korralikult aja maha ja käis naaberriikides puhkamas.

Laos postitas Instagrami armsa videojäädvustuse, millelt saab näha, et väisas koos oma tütre ja elukaaslasega äsja olnud nädalavahetusel Lätit ja Leedut. Üheskoos nauditi kahe riigi vaatamisväärsusi, söögikohti ja spaad. „Sügisene tuulutus,“ kommenteeris Laos puhkust.

Juuli lõpus teatas Piret Laos, et ootab teist last. Eelmisel nädalal paljastas ta „Õhtu!“ hooaja esimeses osas, et teletööd teeb ta nii kaua, kuni varsti sündiv uus ilmakodanik lubab.

„Mul on lihtsam vastata, mis ajast mind enam „Õhtus!“ ei ole. Kevadhooajast võtan väikese pausi ja siis mind „Õhtus!“ ei ole,“ lausus Piret. „Aga sügishooajaga on nii, et ma pean siin arvestama veel ühe pisikese ilmakodaniku otsuste ja soovidega ja võib-olla oma enesetundega. Nii kaua olen, kui jõuan,“ sõnas Piret, et ta pole päris kindel, mis kuupäeval tema viimane „Õhtu!“ saade olema saab, kuid kindlasti jääb see käimasolevasse hooaega.

„Uus ilmakodanik saabub siia selle aasta lõpuosas,“ kinnitas Piret umbkaudse aja, millal tema teine laps ilmale tuleb.

Piret Laos on pikaaegses suhtes Terminaatori kitarristi Taavi Langiga. Paaril on ka ühine tütar Rica, kuid sellest hoolimata ei ole veel sõlmitud abieluliitu. Piret on rääkinud, et Taavi on tema kätt küll palunud, kuid pulmadeni pole see veel paari viinud.